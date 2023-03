Intervenuto a Firenze Viola, l'ex calciatore, Fulvio Collovati, ha espresso la propria opinione in merito alla sfida tra Inter e Fiorentina.



“Brozovic? Non è al meglio e la Fiorentina deve sfruttare questa opportunità. Lui è guarito dall'infortunio, ma giocava sempre Calhanoglu. In nazionale ha fatto bene, ma se vai in pressione in questo momento puoi metterlo in difficoltà".