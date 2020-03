Intervistato da TuttoSport, l'ex difensore dell'Inter, Francesco Colonnese, ricorda Taribo West, suo compagno di reparto in nerazzurro.



“«In campo quando era concentrato era formidabile perché fisicamente era fortissimo, specie sul gioco aereo ma aveva anche un’ottima tecnica di base. Aveva poi anche alcuni punti deboli, per esempio ricordo che spesso andava richiamato perché gli piaceva andare in avanti a fare l’attaccante lasciando solo il suo uomo di competenza. Poi non bisognava farlo arrabbiare perché non gli passava per tutta la partita: una volta con l’Atalanta continuavano a tirargli la maglia e a lui venne l’istinto di cercare di mordere l’orecchio del suo avversario. C’era poco da scherzare con lui quando era in campo, ma come difensore era tostissimo»”.