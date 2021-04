Intervistato da Napolimagazine.com, l'ex difensore, Ciccio Colonnese, esprime la sua opinione in merito alla sfida tra le sue ex squadre.



“La squalifica di Lozano, nel match contro l'Inter, è di sicuro importante perché avrebbe potuto rappresentare un'alternativa in più per il Napoli, però c'è Politano che e' un ex. Di solito gli ex giocano grandi gare. Politano sta avendo un buon rendimento, credo che non farà rimpiangere Lozano".