Inter, colpi a zero anche per il settore giovanile: piace il tedesco Coulibaly dell'Amburgo

36 minuti fa



Karim Coulibaly, difensore classe 1997 di nazionalità tedesca ma di origini ivoriane, sarebbe finito nel mirino dell'Inter che vorrebbe assicurarselo a parametro zero per il suo settore giovanile approfittando del contratto in scadenza a giugno. Secondo il quotidiano tedesco Bild, il giovane ha già visitato le strutture nerazzurre assieme alla famiglia e ci sono stati contatti positivi con l'entourage.



JUNIOR - Fino ad oggi Coulibaly ha brillato in Junior Bundesliga (7 apparizioni) e nella trafila delle nazionali Under tedesche, che sono quelle prescelte al momento per la militanza. L'Amburgo, una delle società con maggiore storia in Germania, è in fase di declino e non milita in Bundesliga, dunque prima o poi, Coulibaly dovrebbe comunque lasciare se le sue ambizioni sono tendenti ai vertici del calcio europeo.