Inter, colpo a zero anche fra i baby: obiettivo Coulibaly

46 minuti fa



L'Inter guarda al futuro non solo della prima squadra che sarà ancora allenata da Simone Inzaghi, ma anche del proprio settore giovanile con gli stessi diktat di mercato imposti per la rosa maggiore e con paletti finanziari che devono tenere le squadre competitive, ma all'insegna della sostenibilità. Per questo gli scout interisti sono sempre al lavoro alla ricerca di talenti in giro per l'Europa che possano rappresentare un plus e a costi praticamente nulli. E fra questi c'è anche, come riportato dalla Bild, il difensore Karim Coulibaly.



Centrale difensivo molto fisico classe 2007, è in scadenza di contratto con l'Amburgo e può trasferirsi in nerazzurro a parametro zero. Di chiare origini ivoriane, ma nato e cresciuto in Germania e quindi dotato di passaporto comunitario è protagonista della formazione Under 19 dei Dinosauri e anche della selezione Under 17 della Germania. Mancino naturale, nelle idee del club nerazzurro può crescere come prospetto alla Bisseck, ma nella sezione opposta del pacchetto arretrato.