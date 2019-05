Prima di qualunque trattativa in entrata per l'attacco dell'Inter dovrà essere chiarita la posizione di Mauro Icardi. L'attaccante argentino ha una clausola da 110 milioni di euro, ma secondo la Gazzetta dello Sport basterà un'offerta da 70/80 per far dire sì alla cessione ai nerazzurri. Solo dopo l'addio partirà l'assalto ad almeno un grande attaccante.