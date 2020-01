Da oggi pomeriggio Moses è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Un colpo importante per i nerazzurri. Infatti, come ricordato da Opta, l'esterno nigeriano è infatti il giocatore che ha tentato più cross su azione (202) in Premier League con il Chelsea con il tecnico salentino in panchina (tra il 2016/17 e il 2017/18).