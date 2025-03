Se non è un allungo scudetto, ci assomiglia moltissimo. La vittoria a Bergamo dell- la quarta consecutiva in tutte le competizioni - avvicina la squadra di Simone Inzaghi al secondo titolo consecutivo, come confermano anche i bookie. I nerazzurri campioni d'Italia si giocano a 1,45 su, quota in discesa rispetto all’1,75 di sette giorni fa.Dopo il 2-0 al Gewiss Stadium, il vantaggio in classifica è ora aumentato a 3 punti sule a 6 sull', con i betting analyst che vedono difficile una rimonta. La squadra di Conte tricolore, dopo la delusione di Venezia, è proposta a 4 su bet365, in salita dal 2,75 di lunedì scorso, mentre l'ipotesi del primo tricolore della Dea passa da 7 a 13.