Inter: come gioca il PSG, come può mettere in difficoltà i nerazzurri e come Inzaghi può battere Luis Enrique

Una partita che si preannuncia affascinante, ricca di emozioni, talento, e che vede di fronte due compagini che hanno dimostrato, nel corso del loro cammino europeo, la capacità di cadere e rialzarsi, impressionare per il gioco ed essere incredibilmente concrete, e saper interpretare le partite in base all’avversario.

Sì perchè il PSG si è un po' trasformato: rispetto alla squadra che in passato dilapidava fortune nelle sessioni di calciomercato creando squadre di indubbia forza e talento, ma poco avvezze al sacrificio ed al lavoro di gruppo,COME GIOCA IL PSG - Il 55enne allenatore spagnolo, alla sua seconda stagione sulle rive della Senna,, che è riuscito ad adattare anche in Francia nella sua concezione dinamica e veloce:

Il portiere è Gigio: non c’è molto da dire sul numero uno della Nazionale, tra i maggiori protagonisti della cavalcata europea dei parigini in questa stagione.Sulla linea difensiva, a destra: l’ex nerazzurro è un giocatore che conosciamo per le sue abilità offensive, la grande velocità, e la capacità di essere presente in area avversaria; negli anni in Francia è cresciuta anche la fase di non possesso, rendendolo un giocatore più disciplinato tatticamente. A sinistra gioca: il 22enne portoghese è uno tra i migliori laterali del mondo, rapido e veloce, forte nell’uno contro uno, ed ha messo a referto sei gol e sei assist in questa stagione. I centrali sono, 31enne esperto difensore brasiliano ormai un’istituzione a Parigi dove è arrivato nel 2013, e, 23enne difensore ecuadoregno veloce ed abilissimo nel gioco aereo.

Ai suoi lati agiscono un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex Napoli, ed un altro prodigio del calcio internazionale:, 20 anni, giocatore dotato di un grandissimo dinamismo, ottima fase interdittiva ed attacco all’area avversaria.In attacco, in tema di vecchie conoscenze,: arrivato a Parigi a gennaio non ha impiegato molto a farsi apprezzare per la sua rapidità, i dribbling, e la grande conclusione dalla media distanza, realizzando undici gol (e nove assist) in pochi mesi. Sulla corsia opposta,, 22 anni, uno tra i giocatori più veloci del panorama europeo, pericolosissimo nell’uno contro uno e con un’incidenza altissima in termini di goal (19) ed assist (17) in stagione. A chiudere il tridente, schierato come centravanti ma in realtà un giocatore molto mobile ed in grado di svariare sull’intero fronte offensivo, Ousmane, che a Parigi ha ritrovato sé stesso come dimostrano i 33 goal realizzati, ed i 13 assist serviti in stagione.

Soprattutto in Europa la squadra di Luis Enrique ha colpito per la sua capacità di saper leggere le partite.In fase di possesso palla ai francesi piacere tenere il controllo della palla:o (e lo fanno spesso). Negli sviluppi centrali i parigini cercano per la maggiore l’ingresso in area con un fraseggio rapido al limite dell’area, facilitato dalla qualità degli interni di centrocampo e delle punte.

, soluzione facilitata dalle grandi capacità balistiche di Fabian Ruiz e Kvara, ma anche Vitinha e Joao Neves.Quando l’avversario di giornata riesce a chiudere gli spazi nella linea mediana, ecco un piano B molto pericoloso: la ricerca della verticalità.L’Inter dovrà essere attenta nella fase di non possesso:, che può diventare superiorità in certi frangenti con sviluppo di gioco centrale,Alla linea difensiva sarà richiesto poi un continuo lavoro sulle marcature preventive, proprio per evitare di concedere metri alle possibili giocate profonde dei francesi.

: se la linea mediana riesce a fornire un filtro tutto sommato buono e costante, altrettanto non si può dire sulle corsie esterne, dove i terzini sono raramente supportati in fase di copertura dagli esterni d’attacco, costringendo spesso gli interni di centrocampo a sguarnire le zone centrali per andare sugli esterni.

Ultima nota, non di poco conto:. Non sarà una partita semplice per nessuna delle due squadre, com’è giusto che sia per una finale di Champions League: il PSG è avversario ostico, ma l’Inter lo è altrettanto, come dimostrato da un cammino che ha visto i nerazzurri eliminare Bayern e Barcellona.

