Tra auspicio e desiderio, come fossero due venti che traghettano Inzaghi verso il futuro. Il tecnico nerazzurro non si nasconde e in conferenza stampa parla chiaro a chi gli domanda se vorrebbe essere il klopp o il Guardiola dell’Inter: “È sicuramente quello che vorrebbe ogni allenatore, creare un ciclo. Io ci sono riuscito alla Lazio e il desiderio è di ripetermi all’Inter. Ma di mezzo c’è sempre il campo e la prossima partita è sempre quella in cui ti giudicheranno”.



Intellettualmente onesto, con quello stesso modo di fare che ha quando gli si chiede dello scudetto: non si nasconde, conosce le avversità ma le sfida con entusiasmo. E così va incontro anche al suo futuro, con auspicio e desiderio, ma anche con la consapevolezza di chi da anni naviga per i mari incerti del calcio. L’Inter come un meraviglioso amore da corteggiare quotidianamente, perseguendo obiettivi e costruendo basi. Inzaghi lo spera ma soprattutto ci lavora.