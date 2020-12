La situazione è questa: se l'vince con losi qualifica agli ottavi di Champions, a patto chenon finisca in pareggio. E tanti garantiscono:, terminando la gara in parità, perché la squadra di Zidane verrebbe eliminata(in quel caso passerebbero il turno gli ucraini assieme ai tedeschi). Ma non è esattamente così:- cioè l'accordo, ovviamente tacito e dettato dagli eventi -Pensateci:, e magari andare avanti di un paio di gol in tempi rapidi (un'ipotesi tutt'altro che irrealizzabile, se pensiamo alle goleade che gli ucraini hanno subito dal Borussia),. Un'intesa naturalmente non preventiva, perché sarebbe illecita, ma determinata dagli eventi: perché dobbiamo rischiare di farci male e andare fuori seSarebbe diverso il discorso se le notizie in arrivo da Milano fossero di incertezza:, ad esempio. Ecco, a quel puntoe dovrebbe cercare a ogni costo di vincere, esponendosi al rischio di perdere (perché la parità a Milano escluderebbe gli spagnoli a vantaggio dello Shakhtar, come detto). E, inevitabilmente.L'Inter, insomma, per evitare il biscotto. L'ideale sarebbe un gol al 90'. Un paradosso, di fronte al quale: siete i soliti italiani, pensate male, ma all'estero certe cose non le fanno. Già,, Europei 2004: chiedete a Trapattoni come finì.@steagresti