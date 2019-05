Con un comunicato ufficiale, la Curva Nord dell'Inter ha espresso alcuni concetti dopo gli scontri con la tifoseria del Napoli e gli striscioni al San Paolo e a San Siro: "MENTRE A NAPOLI TUTTO È CONCESSO, A MILANO VIETATO STRISCIONE PER I BH

Si voleva rendere onore a un gruppo che ha fatto la sofferta scelta di rifondarsi dopo i fatti di dicembre ma l’integerrima digos di Milano ha ritenuto non potesse entrare uno striscione per onorarne il recente scioglimento.

Oramai non ci son più parole per definire i due pesi adottati per giudicare le espressioni del tifo nel nord Italia e quelle adottate al sud.

Sembra proprio che questure e federazione calcio abbiano interesse a censurare e punire unicamente sulla base di capricci, pregiudizi e luoghi comuni senza l’utilizzo di un logico buonsenso.

Sarebbe tempo che qualcuno spieghi il significato di termini come Onore, tradizione e goliardia a certe strane menti invece che permetter loro di nascondersi sempre dietro la lotta a un razzismo che esiste solo nei loro cervelli.

AVANTI CURVA NORD, ONORE AI BLOOD HONOUR!!!".