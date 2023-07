L'Inter ha chiuso il colpo Davide Frattesi e il centrocampista ormai ex-Sassuolo arriverà presto a Milano per iniziare il suo nuovo percorso in nerazzurro. Insieme a lui si vedrà sempre più spesso nel capoluogo lombardo anche la bellissima sorella Chiara Frattesi, in passato finalista di Miss Grand Prix e apprezzatissima sui social.



I due sono molto legati e spesso, fra una foto in cui si mostra in tutto il suo splendore e altre legate al suo lavoro, Chiara si fa vedere insieme al fratello. Ecco alcuni scatti nella nostra gallery.