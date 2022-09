Strano a dirsi visto che siamo a settembre maLe tre sconfitte conhanno destabilizzato l’ambiente eInzaghi non avrà ancorae quindi le scelte in attacco sono limitate:- Il Toro è una certezza.e sta facendo ampiamente il suo. I gol non mancano anche se il suo atteggiamento in campo è altalenante. L’argentino non riesce ancora a prendersi lo status di leader in campo e fuori. Continua a vivere di fasi, di momenti in cui vede la porta grande come il mare e altri in cui come una bacinella. E il suo rendimento influisce troppo sul suo stato d’animo.Contro il Toro Lautaro ha un ottimo bottino fatto di, una ogni due in pratica. Inzaghi non può che ripartire da lui.- Più incerto invece il ballottaggio tra, rispettivamente a quota 2 e 1 quest’anno, con il primo che parte avvantaggiato. Nel derby la scelta è caduta sull’argentino, col Bayern sul bosniaco.su cui grava ancora il clamoroso errore contro Neuer e i conseguenti fischi. L’ex Roma ha centrato la porta ma con i tedeschi è parso stanco e con il solito. Nessuno dei due insomma convince a pieno e, anche guardando i precedenti con i granata, Inzaghi non può dormire sonni tranquilli.. Per riprendere la retta via, l’Inter pretende di più dalle proprie punte.