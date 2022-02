Un po’ a sorpresa, come sempre accade da qualche anno a questa parte con grandi nomi che si susseguono sulla destra del centrocampo e della difesa, ma Danilo D’Ambrosio quando gioca fa sempre valere la sua abilità dentro l’area avversaria. E la scelta di metterlo in campo ieri sera contro il Genoa da parte di Inzaghi, tra turnover in vista del derby di Coppa e un periodo di vacche magre sottoporta da parte dell’attacco nerazzurro, ha avuto una sua logica. Di più: avrebbe potuto togliere molte castagne dal fuoco, se quel pallone calciato da Calhanoglu dalla bandierina e incornato dall’ex Toro sulla traversa si fosse insaccato alle spalle di Sirigu. Così non è stato, ma ancora una volta l’Inter si è aggrappata ad uno dei suoi uomini più fedeli. Per lui sette presente e un gol in stagione, segnato ad Empoli quando ha sbloccato il risultato.



CAMMIN FACENDO – Un po’ braccetto a destra, un po’ esterno di centrocampo, nessuna velleità da titolare e disponibilità massima, come per Andrea Ranocchia, capace di sostituire un totem come De Vrij anche in gare estremamente delicate, come quella contro il Napoli, e di inventarsi gol assurdi come quello segnato all’Empoli, in Coppa Italia, in acrobazia. L’Inter ha deciso l’estate scorsa di rinnovare il contratto di entrambi per un anno, ragion per cui tra qualche mese sarà di nuovo tempo di sedersi attorno ad un tavolo per valutare l’opportunità di estendere l’accordo. I due insieme percepiscono quasi quattro milioni netti, non gravano particolarmente sulle casse nerazzurre rispetto a molti dei loro compagni e, rispetto ai due giocatori più pagati, Vidal e Sanchez, hanno un rapporto costo-resa decisamente maggiore. Non ci sarebbe da meravigliarsi, quindi, arrivassero altri due rinnovi a breve termine.