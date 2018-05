L'Inter non si è ancora svegliata dal sogno Champions League, ma la vittoria sulla Lazio riconsegna al club nerazzurro l'accesso alla massima competizione europea per club che manca ormai dal 2012 quando fu il Marsiglia ad eliminare i nerazzurri. La Champions era l'obiettivo minimo che si erano dati dirigenza, allenatore e giocatori e centrare il traguardo cambierà tanti equilibri dell'Inter del futuro.



SPALLETTI RINNOVA - Il primo che vedrà cambiare il proprio status è proprio Luciano Spalletti, l'artefice dell'impresa, il cui contratto è in scadenza al termine della prossima stagione. La scorsa estate aveva firmato un biennale con opzione di rinnovo in scadenza 30 giugno 2019 e ora, con la Champions arriverà anche il rinnovo e la conferma a pieni poteri.



LUCIANO 2021 - Secondo la Gazzetta dello Sport nel corso della settimana l'allenatore insieme al suo entourage incontrerà la dirigenza nerazzurra per trattare il prolungamento del suo contratto. Questione di dettagli perchè l'accordo di massima con l'allenatore toscano c'è già, con un rinnovo fino al 30 giugno 2021 che è solo da approvare.