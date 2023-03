Le sconfitte contro Spezia e Juventus hanno fatto scivolare l'Inter dal secondo al terzo posto in Serie A ma nonostante il rendimento delle rivali sia tutt'altro che costante, nelle ultime settimane anche lo scenario di un piazzamento fuori dalla zona Champions è diventato meno impossibile. Ecco perché, nella gara di sabato alle 18, i nerazzurri hanno l'obbligo di ritornare al successo contro la Fiorentina. La squadra di Inzaghi è offerta vincente a 1,75. Partita complicata per i toscani di Vincenzo Italiano, per cui la quota del «2» oscilla tra 4,50 e 4,60. Alto anche il segno «X», che si attesta a 3,75. Il Goal prevale a 1,65, contro il No Goal a 2,10. Avanti di poco l'Over, offerto a 1,75, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 1,97. A guidare l'attacco dell'Inter ci sarà la coppia Lautaro-Lukaku. Il belga, galvanizzato dalle ottime prestazioni con gol in nazionale, torna carico di motivazione e vede la rete a 2,25, con la doppietta a 6,30. Stessa quota per l'argentino, a secco da Inter-Lecce del 5 marzo: anche per lui il gol vale 2,25 la posta.