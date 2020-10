IL TABELLINO

Perché nove potevano e dovevano essere i suoi punti e invece, dopo tre partite, sono soltanto sette.In vantaggio grazie a un gol di Lautaro,prima quella di fallire il raddoppio con lo stesso Lautaro e con Lukaku, poi quella di farsi raggiungere nel suo momento migliore da un colpo di testa di Milinkovic Savic, e infine quella di non saper sfruttareper la contestatissima espulsione diper scelta, dopo aver perso per infortuni Radu, Marusic e Bastos. Pensando al futuro, quindi,tra una partita e l’altra, con maggiore attenzione alla fase difensiva.e fin qui ne ha già incassati sei, l’ultimo dei quali costa due punti pesanti.nel numero dei tiri in porta anche se l’avvio sembra favorevole alla Lazio, spinta sulla destra dalla velocità di, bravo a staccare sulla fasciae poi ad arrivare sul fondo per crossare al centro. Tutte le iniziative dell’esterno destro biancoceleste sono però inutili, perché al centro né, né, tornato titolare al posto di Caicedo, riescono a precedere De Vrij attento centrale nerazzurro tra. Costretto a rinunciare nel primo tempo agli infortunati Radu e Marusic, rilevati rispettivamente da, Inzaghi impreca per l’unica grande occasione creata dalla sua squadra, quandoscarica il suo sinistro a mezz’altezza, deviato in angolo da un balzo di Handanovic.L’Inter, però, non si spaventa e continua a rispondere alle iniziative della Lazio, presentandoalle spalle dei due esternie del centrale Gagliardini, con Barella vertice più avanzato e libero di svariare più a sinistra che a destra per la verità. In pratica è lui il terzo trequartista schierato da Conte, dopo, fermo restandoal centro dell’attacco con Lautaro Martinez al suo fianco. Econ un perfetto sinistro dopo un ottimo controllo, sfruttando un pallone messo al centro da Perisic. E’ il terzo gol in altrettante partite dell’argentino che cambia la partita perché l’Inter prende fiducia, mentre la Lazio fatica a riprendersi lasciando troppo isolati Immobile e Correa.Inzaghi, già preoccupato per l’organico ridotto, alla fine del primo tempo deve fare i conti con il terzo infortunio, perché, con l’aggravante che suo posto dopo l’intervallo entra, in assenza di alternative di ruolo. L’Inter sembra approfittare del momento difficile della Lazio, ma fallisce il 2-0 con Lautaro e Lukaku.Acerbi dalla sinistra fa partire un lungo lancio sul quale Milinkovic Savic è bravissimo ad anticipare Perisic, deviando di testa in rete.Caricata dal pareggio,Fuori Gagliardini e Perisic e dentro Sensi e Young, con un’impostazione più logica. Barella, infatti, arretra al posto di Gagliardini, Sensi diventa il suggeritore alle spalle delle punte, mentre Young garantisce più copertura di Perisic.Per la verità Vidal sembra accentuare il gesto del centravanti laziale, ma Guida non ha dubbi e così la Lazio gioca gli ultimi 20’ con un uomo in meno.Conte capisce che deve sfruttare la superiorità numerica e dopo avere opportunamente sostituito l’ammonito Vidal congioca le carteper Skriniar e Lautaro. Inzaghi, al contrario, cerca di tenersi stretto il pareggio, inserendo Escalante e Akpa al posto di Leiva e Luis Alberto. Sarebbe tutto inutile, però, sesulla sua conclusione deviata da Akpa. E’ la prova della voglia di vincere dell'Inter che però si fa tradire dalla tensione, perché Sensi entra male su Patric con un fallo da ammonizione, trasformando il cartellino giallo in rosso per una reazione giudicata eccessiva dall’arbitro,Così negli ultimi 9’, recupero compreso, si gioca dieci contro dieci e la parità rimane sino al fischio finaleAssist: 55' Acerbi (L)Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (16' Bastos; 46' Parolo); Lazzari, Milinkovic, Leiva (80' Escalante), Luis Alberto (80' Akpa Akpro), Marusic (35' Fares); Correa, Immobile. All.: Simone Inzaghi.Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar (79' D’Ambrosio), de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini (67' Sensi), Barella, Perisic (67' Young); Vidal (73' Brozovic); Lautaro Martinez (78' Sanchez), Lukaku. All.: Antonio ConteArbitro: Marco Guida (sez. di Torre Annunziata)Ammoniti: 37' Fares (L), 42' Lukaku (I), 42' Inzaghi (L), 77' Young (I), 79' Lazzari (L), 90'+2 BarellaEspulsi: 70' Immobile (L), 87' Sensi (I)