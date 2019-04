L'Inter si gioca con la Roma il primo match point Champions, ma non solo. Nella partita contro i giallorossi i meneghini giocheranno anche per evitare di scrivere un record negativo. I nerazzurri, a secco con Atalanta e Lazio nelle ultime due gare disputate a San Siro, dall'aprile del 1992 non arrivano a 3 partite casalinghe di fila senza segnare.