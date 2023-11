Due squadre lombarde, due progetti ambiziosi esi scaldano verso la sfida che sabato sera, a partire dalle 18, le vedrà affrontarsi sul terreno del Gewiss Stadium in un testa a che si intreccia. Il fronte su cui il dualismo nerazzurro è più acceso è sicuramente quello del, dove la beffaè ancora vivida, ma il futuro bussa alla porta. Guardando avanti, il profilo che più scalda l'asse Bergamo-Milano è quello di, profilo assai gradito in quel di Viale della Liberazione.L'Atalanta una partita con l'Inter quest'anno la già vinta. Basta risalire ai primi di agosto, per ritrovarci con, ma desideroso di tornare in Serie A, dove aveva già dato dimostrazioni di grande fiuto del gol con le maglie di Genoa e Sassuolo. A farsi avanti è l', che era arrivata ad avere ilche dalla sua, oltre ai 25 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili e un contratto da 3 milioni, aveva la garanzia di un ruolo da protagonista all'interno del progetto di Gasperini. Chiara poi la scelta dell'Inter di, per poi virare sui profili di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. Nel seguire la strada di ritorno da Londra, Scamacca ha scelto di non fermarsi a Milano e di proseguire verso Bergamo.. Lo farà forse nel suo momento migliore, dopo la prestazione maiuscola offerta in casa dell'Empoli (doppietta, assist, un palo e una traversa) e nel momento migliore dell'Atalanta, tornata a occupare un posto tra le prime 4 in classifica, scavalcando il Napoli (rallentato dal Milan) e la Fiorentina (giustiziata dalla Lazio di Immobile).Se Scamacca ormai rappresenta il passato dell'Inter, quello di Giorgio. Giovane, già più che rodato in Serie A e di ottima prospettiva. Se a questo si aggiunge che, proprio come Scamacca, Scalvini pare indirizzato con forza verso un posto da insostituibile nella Nazionale di Spalletti dei prossimi anni, si comprende perché l'Inter stia progettando l'assalto al classe 2003. Inter o "Italinter", che in difesa conta già sul contributo di numerosi profili da Nazionale:. Quello che invece appare al momento più complicato è abbassare le pretese dell'Atalanta che, forte di un, difficilmente si accontenterà di una cifra lontana daiper lasciar partire il proprio gioiello. Alla valutazione importante si aggiunge poi la concorrenza che in Europa non può che infittirsi ogni giorno di più e che conta tra le altre, che con l'Atalanta ha dimostrato di saper fare affari (vedi Hojlund). Intanto,si prepara a alla sfida di sabato: vedremo come saprà cavarsela. Un test non da poco, aspettando il mercato. Sull'altro fronte del campo,, gettando su Atalanta-Inter anche tante discussioni di calciomercato.