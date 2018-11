Con Keita Baldé e Lautaro Martinez in campo, la manovra offensiva dell'Inter ha tratto beneficio. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come a tratti, il gioco espresso dei nerazzurri, abbia ricordato quello del Napoli di Carlo Ancelotti.



“Ecco, il gioco. Con i due vice si è vista un’altra Inter. Meno potente, meno dirompente. Più leggera, in tutti i sensi. Capace, in attacco, di un giro palla veloce, tecnico e fantasioso. Aveva una manovra da flipper che a tratti assomigliava a quella del Napoli. Bisogna ripetere che il Frosinone glielo ha concesso, che anche dopo lo svantaggio ha avuto una blanda reazione e che ha impegnato solo una volta Handanovic, un gatto sulla zuccata di Ciofani. Però sapere che l’Inter può cambiare volto è una risorsa che Spalletti ora sa, o forse sapeva già, di avere”.