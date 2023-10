Tutto pronto per Inter-Roma e per il ritorno a San Siro di Romelu Lukaku. Secondo il Corriere della Sera, Inzaghi ha preparato un piano per poter limitare il belga nell'arco dei 90 minuti, molto simile a quello di Istanbul riservato ad Haaland. Saranno disposti raddoppi costanti tra Acerbi e Bastoni e rifornimenti da tagliare con Calhanoglu e Mkhitaryan .