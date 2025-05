Inter, con o senza Lautaro contro il Barcellona? Inzaghi prepara le alternative

, quando Lautaro si tocca la coscia sinistra e lascia intendere a tutti che di lì a poco avrà bisogno del cambio. Attimi di paura e un pensiero fisso:. Sì, perché ovviamente per l’Inter sposta tantissimo, tra l’avere a disposizione il capitano o doverne fare a meno c’è una differenza enorme, anche perché

Poi non è andata così, Simone. E a fine gara proprio il tecnico nerazzurro ha voluto fare i complimenti all’iraniano per come è entrato in partita. L’iraniano è entrato poi a partita in corso, così come Dimarco, Mkhitaryan e Acerbi. Segno che Inzaghi sta pensando di doverlo schierare anche per la gara di ritorno, ovviamente se Lautaro non dovesse essere in condizione di partire dal primo minuto di gioco.Quello di domani sarà il giorno in cui si proverà a capire qualcosa in più sulle condizioni fisiche di Lautaro Martinez madi gioco., quando si spera che il Barcellona possa un po’ calare la sua intensità. Taremi è pronto,e che con una giocata giusta il suo rapporto con San Siro potrebbe di colpo svoltare, visto che finora qualche intoppo durante il percorso c’è stato.