L'Inter in Champions? Ancora non è certa la qualificazione alla prossima competizione europea, ma il club, insieme ai giocatori, ha raggiunto un accordo di massima sui premi qualificazione.



Una trattativa durata tanto e che aveva visto coinvolti principalmente l'ex capitano Mauro Icardi insieme al nuovo capitano Samir Handanovic. L'intesa raggiunta nei giorni scorsi vedrà un premio da 4 milioni di euro da suddividere per l'intera rosa (poco meno di 100mila euro in più a testa).



Ma c'è di più, perché in vista di questo complicato finale di stagione, se l'Inter riuscirà nel sorpasso al Napoli al secondo posto in classifica (oggi è a -6 con lo scontro diretto da giocare) i premi ai giocatori saliranno fino a 5,5 milioni annui.