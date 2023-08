Nella giornata delle visite mediche di, l'continua a guardarsi intorno valutando i diversi profili per riempire il. Il nome più in voga è quello di, centravanti dell'Arsenal che piace particolarmente a Piero Ausilio e che nelle ultime ore ha strizzato l'occhio all'Inter con alcuni post sui social . Rimangono però degli ostacoli nella trattativa, perché oltre all'altada parte dei Gunners, si registra l'Il Monaco deve far fronte al, che in allenamento ha rimediato ladel ginocchio. Risultato: i francesi tornano sul mercato per trovare il rimpiazzo ed è proprio. Come riportato da The Athletic, il club di Ligue 1 ha infatti, dopo il primo approccio verbale intavolato a margine del match amichevole dello scorso 2 agosto., che però prepara un nuovo affondo, forte anche degliche intercorrono tra il direttore sportivo dei francesied l'omologo dell'ArsenalI nerazzurri non vogliono farsi sfuggire un altro colpo in attacco, dopo le delusioni legate ai casi Lukaku e Scamacca.ma la volontà dei Gunners sembra quella di privarsi di Balogun. Il giocatore, nelle ultime uscite della squadra di Arteta, non ha trovato spazio ed in particolare nella sfida del Community Shield andata in scena ieri. L'Inter dovrà affrettarsi per, altrimenti sarà costretta a virare sulle alternative:- per il quale l'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio - o, profilo più abbordabile ma meno internazionale.