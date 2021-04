C’è una nuova pretendente per Nabil Fékir. Oltre a Inter, Roma, Real Madrid e Barcellona, secondo Footmercato, sull’attaccante del Betis Siviglia c’è anche il Rennes, in caso di cessione di Camavinga. Il DS del club rossonero, Florent Maurice, vuole infatti investire parte dei soldi eventualmente guadagnati dalla cessione del talentino classe 2002 per riportare in patria l’ex attaccante del Lione.