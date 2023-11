Alessandro Bastoni non ci sarà contro la Juventus e contro il Benfica mentre la speranza del club è che possa anche soltanto recuperare per essere a disposizione per la gara contro il Napoli. Era atteso per oggi, infatti, il nuovo report medico sul difensore italiano infortunatosi con la nazionale italiana.



L'ex Atalanta si è sottoposto oggi ad ulteriori esami strumentali per capire l'entità del problema al polpaccio destro e i test fisici hanno confermato la lesione. Un problema che quindi sicuramente lo terrà lontano dai campi di gioco contro Juventus e Benfica in Champions e successivamente le sue condizioni saranno valutate per capire se riuscirà a rientrare già con il Napoli oppure se nella sfida successiva di campionato contro l'Udinese.