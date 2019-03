Il tanto atteso confronto tra Spalletti e Icardi è avvenuto ma non ha portato buone notizie. L'attaccante argentino ha incontrato questo pomeriggio ad Appiano Gentile il tecnico dell'Inter spiegandogli come la sintomatologia dolorosa al ginocchio gli non sia ancora sparita. Tra l'attaccante e il club di corso Vittorio Emanuele, dunque, non arriva la schiarita sperata dopo la frattura venutasi a creare quando la società ha deciso di privarlo della fascia da capitano. La rottura tra le parti sembra ormai insanabile, Icardi non prenderà parte alla sfida di Europa League contro l'Eintracht, ma a questo punto sembra sempre più probabile che i nerazzurri debbano fare a meno di lui per l'intera stagione, con una Champions da conquistare e un quarto posto che non è più così certo come poteva apparire qualche settimana fa.