Parma al lavoro per la prossima stagione, col direttore sportivo ducale Daniele Faggiano che comincia a pensare agli obiettivi di mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, il primo nome è quello di Yann Karamoh, di proprietà dell'Inter ma quest'anno al Bordeaux. Il 20enne attaccante ivoriano verrebbe girato in prestito dai nerazzurri coi quali Faggiano proverà anche a imbastire il discorso per il rinnovo del prestito di Alessandro Bastoni, se il difensore non verrà inserito in altre trattative come quella col Cagliari per Niccolò Barella.