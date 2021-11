L’Inter non molla Adeyemi. L’attaccante dell’RB Salisburgo ha già avuto un contatto, scrivono in Inghilterra, con la dirigenza nerazzurra, che prova ad anticipare Barcellona e Borussia Dortmund, con i tedeschi, però, in vantaggio sul talento del club austriaco, autore di 15 gol e 2 assist in questa prima parte di stagione.