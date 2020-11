continua la propria ricerca sul mercato di un difensore centrale che si sappia alternare da centrodestra a Milan Skriniar o che, in ogni caso, non sia un adattato nel ruolo. Tanti sono i nomi sul taccuino del duo mercato, ma nelle ultime ore si sta facendo sempre più largo una pista che porta a un colpo a parametro zero per giugno.L'Inter ha infatti messo gli occhi su Nikola Maksimovic, 28enne difensore centrale serbo che da 5 anni è sotto contratto con il Napoli che lo prelevò dal Torino. Conosce bene tutti i moduli difensivi, è ancora nel pieno della sua carriera e l'agente, Fali Ramadani, ha ottimi rapporti con il club nerazzurro.Maksimovic, come detto è da 5 anni sotto contratto con il Napolisebbene dal club azzurro filtri ottimismo. Secondo Tuttosport la distanza fra richiesta e offerta è ancora incredibilmente alta (2,5 contro 1,2 milioni) e quindi la possibilità che si arrivi all'addio è sempre più concreta. L'Inter c'è e si sta muovendo.