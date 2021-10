Le notizie che sono arrivate nei giorni scorsi dall'Argentina hanno fatto tremare i tifosi dell'Inter perchè lo stop imposto dalla federazione sudamericana a Lautaro Martinez, che ha saltato anche la sfida di ieri notte contro il Paraguay (risultato 0-0) ha lasciato tutti con il fiato sospseso.



CONTATTO CON LO STAFF MEDICO - Oggi lo staff medico del club nerazzurro si è messo in contatto con quello della Seleccion e quanto emerso dal confronto, riporta Sky, è rassicurante in vista del proseguo della stagione con l'Inter che al rientro della sosta dovrà affrontare Lazio, Sheriff e Juve in un trittico che vedrà comunque Lautaro assente almeno alla prima gara per problemi logistici.



SOSPIRO DI SOLLIEVO - Lo staff sanitario della nazionale argentina ha rassicurato l'Inter che quello subito da Lautaro Martinez è soltanto un sovraccarico ai muscoli della coscia e che lo stop imposto al giocatore è stato soltanto a scopo precauzionale. Anzi, il Toro potrebbe prendere già oggi parte all'allenamento odierno e tornare a disposizione del ct Scaloni per le prossime gare.