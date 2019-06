L'si muove per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione. Uno dei giocatori nel mirino del club nerazzurro è il classe '96 dell'Valentino: già trovata da tempo l'intesa con il giocatore, ora si cerca di limare la distanza tra domanda e offerta col club tedesco.- Intanto, secondo Kicker, è stato proprio Antonioad alzare la cornetta del telefono per chiamare il giocatore austriaco che considera ideale per il suo 3-5-2: Lazaro non ha nessun tipo di dubbio e ha spiegato all'allenatore di essere entusiasta della possibilità di lavorare insieme a lui. L'esterno quindi potrebbe lasciare ladopo due stagioni con la maglia dell'Hertha, con la quale ha totalizzato 65 presenze e 5 gol.