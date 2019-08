Nuovo contatto tra Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, e Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi. Come riporta Sky Sport, la dirigenza nerazzurra ha proposto il rinnovo di contratto per un anno al centravanti argentino per facilitare così la cessione in prestito (ma non alla Juve). Oggi, inoltre, c'è stato un incontro tra Inter e Monaco: il club del Principato ha offerto 65 milioni di euro ai nerazzurri e 10 milioni di euro a stagione a Maurito, che però, per ora, non apre ai francesi.