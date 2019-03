L'Inter e Kovacic di nuovo insieme? Come riporta FcInterNews.it, il Real Madrid non pare intenzionato a puntare sul croato, ora in prestito secco al Chelsea. Per questo motivo gli agenti dell'ex numero 10 nerazzurro hanno sondato il terreno con il club interista: per il momento la società meneghina è apparsa fredda sul possibile affare.