Se schierati contemporaneamente in campo, Brozovic ed Eriksen, non garantiscono all'Inter il giusto equilibrio. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“All’Inter serve uno così, in mezzo, per sostenere la leggerezza di Eriksen trequartista. L’ideale, forse, sarebbe Kantè tra due interni incursori (Barella, Vidal) e 3-5-2. Con Hakimi e Young in fascia. Ma le soluzioni sono tante, anche con il 3-4-1-2: Barella e Sensi (Vidal) al centro con Eriksen più avanti; o Barella, Brozovic, Gagliardini con Vidal trequartista d’assalto. Sembra però acquisito che Brozovic ed Eriksen in coppia impongano alla squadra troppa sofferenza difensiva”.