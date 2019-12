Antonio Conte, allenatore dell'Inter, parla a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Barcellona: "Giusto che ci sia la pressione per andare avanti e per passare al prossimo turno. Sarebbe importante vista la forza del girone e quello che è successo nel nostro percorso. Sarebbe importante per esperienza e crescita continuare in Champions. Al tempo stesso sono partite per cui lavori, specie i giocatori che giocheranno davanti a 80mila persone contro una squadra prestigiosa. Ci devono essere tutti e due i sentimenti".



I FISCHI - "Un messaggio ai fischi? Assolutamente non bisogna mandare nessun messaggio. Il mio percorso qui all'Inter è costruttivo, ogni volta che parlo e che vedo certe situazioni voglio essere costruttivo per il bene dell'Inter. Può essere accettato o meno, ma da parte mia c'è solo questo obiettivo e quello di far crescere i ragazzi per riportare l'Inter a essere competitiva. E' una questione che è stata già affrontata, penso sia stata recepita nella maniera giusta. Ora pronti per questa partita".