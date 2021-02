Il Genoa sarà la prova del nove per l'Inter di Antonio Conte, che dovrà dimostrare di avere un gioco fluido e ricco di alternative anche contro una difesa arroccata, Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.a protezione della propria area di rigore. L’Inter dovrà fare la partita, dimostrando di avere imparato dagli errori del passato. Contro il Parma a San Siro – un girone fa – i nerazzurri si presentarono con un atteggiamento aggressivo (baricentro molto alto, 62,5 metri) e reparti sfilacciati. Bastarono due suggerimenti alle spalle della difesa per sbandare. Analoga cosa è capitata contro la Samp, nell’unico k.o. in A del nuovo anno. Baricentro più equilibrato (alto, sui 44,2 metri), più occasioni da gol prodotte e meno concesse. Ma comunque, di fronte al bunker avversario, la squadra alla lunga si è sfilacciata, facendosi sorprendere.Conte non avrà Hakimi, ma di sicuro una chiave per sorprendere Ballardini. Necessaria non soltanto per il tentativo di fuga, ma per dare un ennesimo messaggio al campionato: l’Inter ha imparato dai propri errori, ora è pronta per tornare ad alzare un trofeo”.