Il lavoro paga e Antonio Conte, dopo qualche riserva iniziale, ha riconosciuto a Borja Valero enormi meriti. Ieri lo spagnolo è stato protagonista di un'altra buona gara, un esempio per tutti, probabilmente anche per lo stesso Eriksen. Ecco cosa scrive a riguardo la Gazzetta dello Sport.



“Nella ripresa continua la pressione palleggiata del Napoli e la resistenza bassa dell’Inter che trova tanta legna difensiva anche dal commovente Borja Valero. Conte ha una gran voglia di voltarsi e chiedere a Eriksen: «Lo vedi come si fa?»”.