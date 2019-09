L’Inter sta abbracciando l’idea di Conte, Handanovic e compagni mettono in campo la sua grinta, le sue idee, la sua mentalità. Sei vittorie in altrettante partite, solo uno, prima di lui, era riuscito a fare meglio: Helenio Herrera, era la Grande Inter, correva l’anno 1966-67. Il tecnico salentino può guardare dallo specchietto retrovisore sia Mancini che Spalletti, con davanti un obiettivo da raggiungere. E guarda caso, chi c’è tra Antonio Conte e Helenio Herrera? Nel destino c’è ancora la Juventus, alla settima di campionato, subito dopo la sfida di Champions contro il Barcellona.



ALTA TENSIONE - La prima contro la seconda, nerazzurri contro bianconeri, per una sfida che è iniziata già da tempo ma che tutti tendono a rimandare per non alzare già troppo la pressione. L’Inter è sempre più l’Inter di Conte, una squadra che non si piega, che a Genova vince anche in 10 contro 11 e che rispetto al passato sembra aver annullato quel rischio di accartocciarsi sul più bello. Perché Conte non si distrae alla prima alba, cerca dettagli sommersi, tiene tutti sul filo, compreso se stesso, obbligato com’è, dalla sua sua indole, dal suo essere, a non accettare altro risultato differente dalla vittoria.



IL MAGO NEL MIRINO - Conte ha iniziato il suo percorso all’Inter nel migliore dei modi. Sarà un caso, o forse non lo è, ma dalle parti di Appiano Gentile i tecnici che hanno avuto successo hanno tutti lo stesso pedigree: grinta da vendere, intelligenza e maniacalità. Herrera, Trapattoni, Mourinho. Adesso c’è Conte, uno che vive di passione, uno che ha portato l’Inter al primo posto con 18 punti guadagnati nelle prime 6 giornate di campionato. Il record di Helenio Herrera è vicinissimo ma allo stesso tempo difficile da agguantare. Perché di mezzo c’è la Juventus, la squadra più forte del campionato e la favorita al titolo. Giochi del destino, che si diverte a mettere in imbarazzo chi prova a sfidarlo.