Il periodo di emergenza sembra ormai alle spalle, l'Inter ha saputo reagire alle difficoltà e adesso Conte si prepara a riabbracciare tre calciatori importanti per gli equilibri della squadra. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La fine del 2019 fa tornare tre giocatori importantissimi per gli equilibri contiani. Il primo è Stefano Sensi: il play è stato sorprendente nella prima parte di stagione e poi è uscito di scena. Ha fatto 19 minuti con il Genoa, le vacanze sono servite per farlo salire di tono ancora di più e Conte dovrà inserirlo di nuovo nei suoi meccanismi (che l’ex Sassuolo aveva appreso al volo sin dal ritiro di Lugano). Ma ieri ad Appiano hanno lavorato con il gruppo anche Alexis Sanchez e Nicolò Barella. Il primo non gioca in Serie A dalla trasferta con la Sampdoria, 28 settembre. Il secondo si è fatto male in casa del Torino il 23 novembre. Riaverli già a Napoli è fondamentale per dare profondità all’inter e alle sue ambizioni”.