Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, analizza il pareggio della sua squadra contro il Sassuolo: “È sicuramente un pareggio che deve farci rammaricare, ci fa male. Dispiace, eravamo in vantaggio e all’ultimo ci siamo fatti recuperare la partita. Il calcio è questo, quando puoi fare gol devi farlo e in difesa non devi concedere. Ci sono piccoli e grossi errori individuali. C’è rammarico, ne prendiamo atto. C’è sicuramente delusione da parte di tutti perché lo sforzo è stato enorme. Avevamo numerose defezioni a centrocampo e nonostante questo potevamo portare a casa la partita. Dispiace, ma al tempo stesso dico che nelle ultime partite abbiamo creato tanto e capitalizzato poco. Oggi poi abbiamo concesso tre gol. I dettagli fanno la differenza, questa cosa la ripeto all’infinito anche durante gli allenamenti. I dettagli possono spostare un risultato e noi abbiamo pagato le conseguenze, a Napoli come questa sera. Dispiace. L’unica cosa che posso fare è continuare a lavorare per far crescere questo gruppo per cercare di alzare il livello e per far si che questi dettagli non spostino in negativo per il risultato. Lavoriamo come stiamo facendo da qui alla fine della stagione. I ragazzi hanno dimostrato forza, il Sassuolo è una squadra forte e anche contro l’Atalanta si erano presentati più volte davanti al portiere. Noi avevamo diverse defezioni nella zona nevralgica del campo e nonostante tutto abbiamo retto botta. Non ricordo parate decisive di Handanovic, abbiamo preso tre gol mentre Consigli è stato bravo. Ma se buttiamo questi punti dobbiamo analizzarci e cercare il capire perché ci è capitato di perdere questi punti in maniera sciocca. Fai gol a 4’ dalla fine e subisci il pareggio, a Firenze vincevamo e abbiamo subito gol al 92’. Dobbiamo lavorare e far crescere questi ragazzi. Dove possiamo arrivare? Sinceramente non lo so. Mi piacerebbe saperlo, io vorrei vincere le restanti undici partite. Questa è la mentalità che voglio trasferire, cercando di ottenere sempre il massimo. Se poi ci saranno altre squadre migliori di noi, allora tanto di cappello. Io voglio raggiungere il massimo con tutta la forza senza lasciare rimpianti e questa sera qualche rimpianto c’è”.