Radja Nainggolan è fuori dal progetto Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Antonio Conte non abbia convocato il belga contro il Cagliari, nonostante i guai fisici del calciatore siano ormai superati.



“Nainggolan è il primo nome in uscita. Non è mai rientrato nei piani di Conte, che non vede nel belga l’atteggiamento e la disponibilità giusta in allenamento. Il fatto che il giocatore non fosse neppure in panchina ieri a Cagliari, nonostante un problema fisico ormai superato, è sintomatico di quanto il belga sia considerato ai margini. A inizio ottobre il passaggio al Cagliari non si è materializzato per il no di Zhang a una cessione a titolo temporaneo, nonostante tutte le altre componenti del club fossero d’accordo. A gennaio la soluzione può riproporsi”.