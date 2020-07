Antonio, tecnico dell', parla in conferenza stampa al termine della partita vinta 2-0 contro ilBorja Valero penso sia l'esempio di come, lavorando in maniera seria ogni giorno, alla fine ti ritagli il tuo spazio e dimostri di essere un calciatore che sta facendo bene all'Inter.ma durante l'anno con il lavoro ha dimostrato piano piano, grazie anche agli infortuni, di sapersi ritagliare gli spazi senza mai deludere, anzi mi ha messo in difficoltà nelle scelte successive. Ma anchel'anno scorso ha giocato pochissimo mentre quest'anno quando chiamato in causa dimostra sempre di essere presente".. I numeri dicono che abbiamo la migliore difesa e il secondo miglior attacco, portiamo tanti giocatori al gol, una cosa importante. Ora giochiamoci l'ultima partita, che sarà anche bella, il giusto finale per noi contro una bella realtà del calcio italiano, ha implementato la rosa, oggi l'Atalanta ha giocatori importanti in ogni reparto. Cerchiamo di concentrarci e poi penseremo al Getafe"."Abbiamo lavorato tantissimo, questa era l'ultima di un ciclo di partite ogni 3 giorni e vedere la risposta della squadra deve darci soddisfazioni. E' stato fatto un lavoro importante, 14 partite sono state giocate in pochissimo tempo, un dispendio di energie notevole, dobbiamo essere bravi a finire il campionato, domani ci sarà un giorno libero, un altro sarà dopo l'Atalanta perché è da tanto che non lo hanno.