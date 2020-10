Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico, esprime la propria opinione sul pareggio maturato a Roma contro la Lazio.“Abbiamo subito gol nel nostro momento migliore, quando stavamo dominando la partita e dopo aver avuto due occasioni per congelare la partita. Poi loro sono stati bravi nello sfruttare una tipica azione che svolgono portando palla sugli esterni e attacco centralmente con tanti giocatori di fisicità.e con voglia di esprimere il nostro calcio. I miei ci hanno messo voglia e abnegazione, stavano assaporando i tre punti e adesso sono i primi dispiaciuti. Ma questa è una partita che ci fa capire che siamo sulla strada giusta e abbiamo raccolto un punto importante dove l’anno scorso ne avevamo lasciati tre".È inevitabile che c’è da lavorare con lui, come per Hakimi. Ma Ivan ci mette grande applicazione e mi sta sorprendendo in positivo. Queste sono partite che aumentano l’esperienza. Ma sono contento della prestazione di Perisic e di tutta la squadra".Ma sto abituando tutti i miei centrocampisti a giocare in tutte le posizioni. La stagione sarà stancante e bisogna essere duttili. Da questo punto sono contento perché sto avendo grande disponibilità da parte di tutti."Se Juve-Napoli crea precedenti? Sono situazioni regolamentate da organi competenti, io devo fare l’allenatore”.Poi a Sky Sport"Arriva Moses? Ci sono i dirigenti che devono parlare di queste cose. Io parlo con il club, poi alcune cose si possono fare, altre cose non si possono fare"