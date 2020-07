Secondo quanto riferito da Sky Sport Antonio Conte, tecnico dell’Inter, per la sfida di domani contro il Verona schiererà sulle fasce Candreva, a destra, e Young a sinistra. In rialzo le quotazioni di Biraghi, che dovrebbe comunque partire dalla panchina. In difesa scelte obbligate: con de Vrij spazio al rientrante Skriniar e a Godin.