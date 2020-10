A margine della sfida contro il Genoa, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, analizza ai microfoni di Sky la preziosa vittoria dei nerazzurri in trasferta.Anche col Borussia avevamo giocato bene, subendo due tiri. Stasera abbiamo subito zero tiri. C’è la soddisfazione di essere venuti qui con la forza della squadra, che è cosciente e ha messo la partita subito nella giusta direzione”.“Il problema è capire se concedi tante occasioni o se subisci tre gol su altrettanti tiri. Significa che l’equilibrio c’è e che paghi qualche errore che può capitare.. Bisogna dare tempo a Kolarov, con lui non abbiamo lavorato tanto e abbiamo ripreso dopo dieci giorni con alcuni calciatori nuovi e delle situazioni devi provarle e riprovarle in allenamento, con gare amichevoli. Noi abbiamo provato situazioni in gare ufficiali e continuiamo a farlo.La dimostrazione del suo lavorare seriamente”.Lukaku è un calciatore diverso rispetto a un anno fa, è molto cresciuto e migliorato.che per un attaccante è una cosa importante.A me dispiace, vi state fossilizzando troppo su Eriksen. Continuate a chiedermi di lui. Fa parte della rosa, è un calciatore cheHa caratteristiche che state vedendo tutti e stiamo cercando di metterlo nelle migliori condizioni.e non di altri calciatori che erano in panchina e che hanno giocato dieci minuti. Mi crea problemi? Intanto sta con noi e non mi crea problemi, speriamo lo diventi per gli avversari. Lo mettiamo nelle condizioni di esprimersi, a volte ci riesce di più e altre di meno.