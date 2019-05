Secondo il Sun, l'Inter potrebbe subentrare nel prestito a Bakayoko, di proprietà del Chelsea e in forza al Milan in questa stagione. A farne richiesta sarebbe stato proprio Antonio Conte, possibile prossimo allenatore neroazzurro che ha già allenato il francese ai tempi del Chelsea. All'Inter servono 5 milioni più eventualmente 30 per il riscatto del centrocampista.