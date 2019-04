Dieci milioni per me posson bastare? Antonio Conte presenta il conto all'Inter. Il presidente Zhang e l'ad Marotta hanno effettuato un sondaggio con l'ex ct dell'Italia, che non è convinto di tornare ad allenare in Serie A e prende tempo chiedendo un contratto triennale da 10 milioni di euro netti a stagione. Le altre ipotesi italiane portano al Milan (più indietro) o a un ritorno alla Juve, anche se oggi la panchina di Allegri è solida.



DOPO ICARDI - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Atletico Madrid di Simeone ha già contattato Wanda Nara per Mauro Icardi, valutato almeno 70 milioni di euro dai dirigenti nerazzurri. I quali, visto che non decolla lo scambio con lo juventino Dybala, pensano a un centravanti tra il romanista Edin Dzeko (richiesto pure dal West Ham), il belga Romelu Lukaku del Manchester United e il colombiano Duvan Zapata dell'Atalanta.



DOPO PERISIC - In uscita anche il croato Ivan Perisic, destinazione Premier League. Al suo posto l'olandese Steven Bergwijn del PVS Eindhoven più che l'italiano Federico Chiesa (Fiorentina), al momento considerato un investimento troppo oneroso.



MERCATO IN DIFESA - In attesa dell'annuncio ufficiale per l'ingaggio del difensore uruguaiano Diego Godin a parametro zero dall'Atletico Madrid che prenderà il posto del brasiliano Miranda nel mirino del Monaco, Milan Skriniar è a un passo dal rinnovo del contratto ed è pronto a firmare anche Ranocchia (biennale fino al 2021).