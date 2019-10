L'infortunio di D'Ambrosio obbligherà Conte a chiedere qualche sacrificio in più a Candreva. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'esterno italiano sembri rinato sotto la cura del tecnico salentino.



“Conte non è tipo da piangersi addosso e ha diverse opzioni per sopperire all’assenza del jolly napoletano. In fascia sarà chiesto un sacrificio in più ad Antonio Candreva, uno dei giocatori rigenerati dalla cura Conte: l’ex Lazio sembrava ai margini del progetto con Spalletti e un anno fa era sul punto di dire addio all’Inter. Ma in questo inizio di stagione ha dimostrato di essere rinato, aggiungendo alla solita corsa e dedizione alla fase offensiva anche una nuova accortezza in fase di non possesso”.